ГДЕ ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ АККАУНТЫ GOOGLE С АУДИТОРИЕЙ

Покупка аккаунтов Google: подлинные и надежные учетные записи

Для дальнейшего использования в перспективе рекомендуем купить гугл почту только в проверенном сервисе. В интернет-магазине Retriv.market предложен ассортимент учётных записей из самых популярных категорий. В онлайн каталоге указана назначенная цена и необходимая информация о продаваемом профиле.

На платформе выставлены варианты с разнообразными IP адресами, включая зарубежных, европейских и MIX. Раритетной популярностью пользуются персональные кабинеты с дополнительной электронной почтой. Также продаются учетные записи, подтвержденные по SMS-коду, но без привязанного телефонного номера. Пользователи имеют право редактировать аккаунт Гугл, в том числе, разрешено изменять платежные и личные данные.

Разновидности аккаунтов Google в Retriv.market

В торговой платформе Retriv.market можно купить аккаунты в неограниченном количестве. Оформление и характеристики предложенных вариантов разнообразные. Каждый из них отличается оригинальностью. Среди готовых решений имеются как новые, так и профили с историей. Гугл-аккаунт открывает доступ без регистрации к онлайн сервисам.

Пользователь может использовать учетку для следующих действий:

● управлять страницей на You-Tube;

● скачивать приложения с Google Play;

● ввести календарь записей;

● выполнить синхронизацию и сохранять файлы в облаке (G.Drive);

● хранить фото и видео альбомы (G.Photos);

● общаться и проводить видеоконференции (G.Hangouts, G.Meet);

● создать и редактировать файлы в Google-Диске и пр.

Учетная запись регистрируется для личной или коммерческой цели. Первый тип привязывается к любой электронной почте. При этом отсутствует полноценный доступ к инструментам сервиса. Коммерческий вариант зарегистрируется на адрес Gmail и открывает доступ к расширенному набору команд. Страницы, предназначенные организовать коллективную работу (кампания), тоже разделаются на группировки.

Почему нужно покупать аккаунты Google?

Покупка готовых решений – это оптимальный способ приобретения сразу нескольких профилей без особых затрат и усилий. После привязки и проверки через MCC, пользователь оплачивает сетевой продукт и получает права администрирования.

Арбитражникам и web-мастерам Accounts ADS необходимы для подключения монетизации и контакта с аудиторией. Таким образом, можно грамотно и эффективно настроить рекламу для привлечения трафика. Зарабатывать получится и с помощью партнерских программ. Главное, им не приходится раскручивать новые аккаунты, теряя на это время и деньги. А некоторые IP-адреса относятся к странам, где условия налогообложения лояльные.

Также есть интернет площадки, в которых платят за оставленные отзывы и комментарии на указанный ресурс (сайт, карты) с накрученной персональной страницы. Для этой цели, рекомендуется купить Гугл почту только у надежного поставщика. На платформе Retriv.market представлены учетные записи без блокировки и с прозрачной историей. Такие учётки не попадают в банн. По необходимости, допускается изменять идентификационные данные и контактную информацию.

Преимущества приобретения профилей в магазине Retriv.Market

На платформе предложены готовые решения с поддержкой параметров безопасности и легитимности. В сетевом магазине представлены аккаунты с нижеуказанными преимущественными характеристиками:

● трастовые;

● сохраненными cookie;

● c активированным балансом;

● без удаления кампании;

● с платежными инструментами и пр.

Старые учётные записи быстрее получают одобрение при публикации рекламы или отзыва. В страницах, зарегистрированных до 2006 года, не происходит учет НДС, что снижает расходы на рекламные объявления. Дополнительно можно применять промокоды и купоны AdWords.

В Retriv.Market покупателям доступен целый ассортимент Google профилей, позволяющих эффективно продвигать услуги или товары в разных категориях.